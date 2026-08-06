Мостовой о Джон Джоне: у меня под 180 голов, а он сколько забил вообще?

Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Это футбол, брат!"

"Конечно, я. У меня под 180 голов на высочайшем уровне. Джон Джон сколько, скажите, забил вообще? Голов десять, может быть?" — заявил Мостовой на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

"Если Джон Джон за свою карьеру хотя бы 100 голов забьет, это будет фантастический для него результат. Так что как тут можно сравнивать?" — добавил Мостовой.