Мостовой о Джон Джоне: у меня под 180 голов, а он сколько забил вообще?

"Конечно, я. У меня под 180 голов на высочайшем уровне. Джон Джон сколько, скажите, забил вообще? Голов десять, может быть?" — заявил Мостовой на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Экс-футболист также отметил, что о нем знали еще во времена выступлений в СССР и на протяжении многих лет в Европе, тогда как Джон Джону еще только предстоит построить такую карьеру.
"Если Джон Джон за свою карьеру хотя бы 100 голов забьет, это будет фантастический для него результат. Так что как тут можно сравнивать?" — добавил Мостовой.
Напомним, "Зенит" приобрел Джон Джона у "Ред Булл Брагантино" зимой 2026 года. С тех пор бразильский полузащитник забил три мяча.