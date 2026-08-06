Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков приблизился к переходу в "Галатасарай". Как сообщил турецкий инсайдер Фатих Аслан в соцсети, 21-летний футболист полностью согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта.
По данным источника, "Галатасарай" также достиг определенной договоренности с "Локомотивом". При этом детали возможной сделки и сумма трансфера пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переезд в Турцию, однако клубы долгое время не могли договориться о стоимости игрока.
Батраков является воспитанником "Локомотива". За основную команду полузащитник провел 81 матч, забил 33 мяча и отдал 23 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года.
СМИ: Батраков согласовал контракт с "Галатасараем"
По информации турецкого инсайдера Фатиха Аслана, стамбульский "Галатасарай" договорился с полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым и добился прогресса в переговорах с москвичами.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"