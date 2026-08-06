Мостовой оценил готовящийся переход Даку в "Спартак"

Фото: Федор Успенский, "СЭ"

"Даку для нашего чемпионата хороший, сильный нападающий. Но как он вольется? А куда мы денем Угальде? Если он останется, согласится на роль запасного? Тоже нет", — заявил Мостовой на YouTube-канале "Коммент.Шоу".