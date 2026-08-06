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Мостовой оценил готовящийся переход Даку в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой назвал Мирлинда Даку усилением для команды, но задался вопросом о будущем Манфреда Угальде.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Александр Мостовой оценил готовящийся переход нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в "Спартак".

"Даку для нашего чемпионата хороший, сильный нападающий. Но как он вольется? А куда мы денем Угальде? Если он останется, согласится на роль запасного? Тоже нет", — заявил Мостовой на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Экс-футболист добавил, что окончательно оценить трансфер можно будет после первых матчей Даку. Если новичок быстро адаптируется и начнет регулярно забивать, вопросов к решению "Спартака" не возникнет.

Ранее "Рубин" исключил Даку из заявки на сезон. По данным СМИ, "Спартак" решил активировать опцию выкупа 28-летнего нападающего за 11 млн евро. Накануне футболист посетил кубковый матч красно-белых с "Оренбургом", завершившийся со счетом 5:1.

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