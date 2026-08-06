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Умяров не выдержал после очередного вопроса о Соболеве: ребят, вы заколебали

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров эмоционально отреагировал на журналистов, которые после матча с "Оренбургом" снова спросили его об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров выразил недовольство постоянными вопросами о бывшем нападающем красно-белых Александре Соболеве. Это произошло после победы московской команды над "Оренбургом" со счетом 5:1 в Кубке России.

"Ребят, вы заколебали, честно. У меня каждый раз, каждый подход — вопрос про Александра Соболева", — заявил Умяров.

Поводом для очередного обсуждения форварда "Зенита" стала ситуация вокруг его девятилетнего сына Сергея, который начал заниматься в академии петербургского клуба. В СМИ напомнили, что до перехода отца в "Зенит" ребенок негативно высказывался о команде во время прямого эфира.

После публикаций на эту тему Соболев объявил бойкот журналистам. Сам нападающий перешел из "Спартака" в "Зенит" летом 2024 года.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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