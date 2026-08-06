Умяров не выдержал после очередного вопроса о Соболеве: ребят, вы заколебали

"Ребят, вы заколебали, честно. У меня каждый раз, каждый подход — вопрос про Александра Соболева", — заявил Умяров.
Поводом для очередного обсуждения форварда "Зенита" стала ситуация вокруг его девятилетнего сына Сергея, который начал заниматься в академии петербургского клуба. В СМИ напомнили, что до перехода отца в "Зенит" ребенок негативно высказывался о команде во время прямого эфира.
После публикаций на эту тему Соболев объявил бойкот журналистам. Сам нападающий перешел из "Спартака" в "Зенит" летом 2024 года.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"