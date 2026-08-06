СМИ: "Реал" согласовал продление контракта с Винисиусом

По сообщениям СМИ, мадридский "Реал" договорился с Винисиусом Жуниором о новом соглашении, и теперь осталось лишь поставить подписи.

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"Реал" близок к официальному объявлению о продлении контракта с Винисиусом Жуниором. По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, стороны уже достигли полного соглашения по новому договору.



Сообщается, что в ближайшее время 26-летний бразилец подпишет контракт с мадридским клубом. Действующее соглашение Винисиуса рассчитано до лета 2027 года, однако "Реал" решил заранее закрепить за собой одного из лидеров команды.



Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года.