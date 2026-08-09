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"Спартак" - "Краснодар": где смотреть прямую трансляцию матча ЧР

"Спартак" Москва - "Краснодар": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 9 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", текстовую трансляцию матча проведет интернет-портал Rusfootball.info

Напомним, что красно-белые одержали две победы в первых двух турах чемпионата России и располагаются на второй строчке, южане также имеют в своем активе шесть очков и занимают третью строчку.

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