Роналду женился на Джорджине Родригес (фото)

Криштиану Роналду женился на своей давней возлюбленной Джорджине Родригес.

Фото: соцсети Роналду

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии сообщил об этом в социальных сетях.



41-летний футболист опубликовал фотографию, на которой показал свою руку и руку Родригес с обручальными кольцами. Пара официально оформила отношения спустя десять лет после их начала.



Роналду и Родригес вместе с 2016 года. У пары две общие дочери - Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Также они вместе воспитывают Криштиану-младшего, Еву и Матео.