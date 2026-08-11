Петербургский клуб следит за развитием ситуации вокруг 21-летнего футболиста и рассматривает возможность сделать своё предложение.
По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, "Сочи" не устраивают условия, предложенные красно-белыми. "Спартак" готов заплатить 140 млн рублей и ещё 60 млн в качестве бонусов, тогда как сочинский клуб рассчитывает получить за вратаря 250 млн.
Ранее также сообщалось, что "Спартак" уже согласовал с Дёгтевым пятилетний контракт.
"Зенит" может перехватить футболиста у "Спартака" - источник
Фото: ФК "Сочи"