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"Зенит" может перехватить футболиста у "Спартака" - источник

"Зенит" может включиться в борьбу со "Спартаком" за голкипера "Сочи" Александра Дёгтева.
Фото: ФК "Сочи"
Петербургский клуб следит за развитием ситуации вокруг 21-летнего футболиста и рассматривает возможность сделать своё предложение.

По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, "Сочи" не устраивают условия, предложенные красно-белыми. "Спартак" готов заплатить 140 млн рублей и ещё 60 млн в качестве бонусов, тогда как сочинский клуб рассчитывает получить за вратаря 250 млн.

Ранее также сообщалось, что "Спартак" уже согласовал с Дёгтевым пятилетний контракт.

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