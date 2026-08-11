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"Црвена Звезда" уволила Станковича после вылета из Лиги чемпионов - источник

"Црвена Звезда" приняла решение расстаться с Деяном Станковичем после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
Сербский специалист покинул должность главного тренера белградской команды. Причиной увольнения стал вылет из еврокубкового турнира. В ответной встрече третьего квалификационного раунда "Црвена Звезда" дома проиграла "Хапоэлю" Беэр-Шева со счётом 0:2. По сумме двух матчей сербский клуб уступил 0:3.

Станкович вернулся в "Црвену Звезду" в декабре 2025 года после работы в московском "Спартаке".

Источник: "Чемпионат"

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