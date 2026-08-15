Сулейманов поделился эмоциями от первого забитого гола за 10 месяцев

"Забил гол, я долго этого ждал. На сборах все хорошо, а как начинаются официальные игры, у меня не получалось. Но, слава богу, получилось. Скажу, что своей игрой доволен", - сказал Сулейманов "Матч ТВ".
Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" закончился вничью. Счет матча 1:1. Тимур Сулейманов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Сиве реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Ростов" опустился на девятое место, в то время как "Рубин" поднялся на 8-ю строчку. У команд по 5 очков.