"Краснодар" одержал минимальную победу над "Ахматом" благодаря голу Кристиана

Единственный и победный гол в составе "Краснодара" забил новичок "быков" Кристиан.
Одержав победу, "Краснодар" остался на первом месте с 12 очками. "Ахмат" остается на 13-й строчке с 2 баллами.
Чемпионат России
4 тур
Голы: Кристиан, 45
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа (Хмарин, 82), Вахания, Ленини (Оздоев, 71), Батчи (Уткин, 77), Кристиан, Черников, Кривцов, Воробьёв (Боселли, 77).
"Ахмат": Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац (Сидоров, 46), Ндонг, Адамов (Касаджиков Ал., 84), Садулаев, Силва (Щетинин, 78), Ромау, Самородов (Кенжебек, 78), Максути (Мелкадзе, 59).
Предупреждения: Богосавац, 5, Садулаев, 65, Сидоров, 81, Мелкадзе, 90+3, Жубал, 90+5