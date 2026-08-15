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"Краснодар" одержал минимальную победу над "Ахматом" благодаря голу Кристиана

"Краснодар" одержал победу в четвертом туре РПЛ над "Ахматом".
Фото: ФК "Краснодар"
Единственный и победный гол в составе "Краснодара" забил новичок "быков" Кристиан.

Одержав победу, "Краснодар" остался на первом месте с 12 очками. "Ахмат" остается на 13-й строчке с 2 баллами.

Чемпионат России

4 тур


Голы: Кристиан, 45


"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа (Хмарин, 82), Вахания, Ленини (Оздоев, 71), Батчи (Уткин, 77), Кристиан, Черников, Кривцов, Воробьёв (Боселли, 77).

"Ахмат": Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац (Сидоров, 46), Ндонг, Адамов (Касаджиков Ал., 84), Садулаев, Силва (Щетинин, 78), Ромау, Самородов (Кенжебек, 78), Максути (Мелкадзе, 59).

Предупреждения: Богосавац, 5, Садулаев, 65, Сидоров, 81, Мелкадзе, 90+3, Жубал, 90+5

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