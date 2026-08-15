Артига: отсутствие Даку сказывается на игре "Рубина"

"Его отсутствие сказывается на игре. Он был лидером на поле и в раздевалке. Именно этот аспект беспокоит больше, чем как его заменить на поле. На поле мы ищем варианты. С уходом Даку ушел важный бомбардирский потенциал", - сказал Артига "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.