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Артига: отсутствие Даку сказывается на игре "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Франк Артига высказался о переходе нападающего Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Его отсутствие сказывается на игре. Он был лидером на поле и в раздевалке. Именно этот аспект беспокоит больше, чем как его заменить на поле. На поле мы ищем варианты. С уходом Даку ушел важный бомбардирский потенциал", - сказал Артига "Матч ТВ".


Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.

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