Сафонов ответил, стал ли "Краснодар" играть лучше после ухода Сперцяна

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с Rusfootball.info оценил игру "Краснодара" после ухода Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"

- Нет, не согласен. Они стали играть по-другому, а не лучше или хуже. Плюс не стоит обесценивать всё то, что сделал для команды Сперцян. Именно с ним они стали чемпионами, он был важным игроком команды. Пока прошло не так много времени, чтобы утверждать, что они стали лучше без него. Давайте подождем до зимы. Главное - команда играет и набирает очки.