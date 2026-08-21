Легионер высказался о своем будущем в "Динамо"

- Останусь ли я в клубе? У меня полная концентрация на "Динамо". Клуб ничего не говорил мне по поводу каких-то предложений, агенты тоже, - приводит слова Чавеса "Советский спорт".
Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с августа 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 66 матчей и записал на свой счет семь забитых мяча и шесть голевых передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года, рыночная стоимость 30-летнего мексиканца оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.