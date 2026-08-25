Биджиев посоветовал европейским клубам обратить внимание на российского футболиста

- Если бы я был на месте руководителей европейских клубов, обратил внимание на Кривцова. Он мобильный футболист, который умеет выигрывать единоборства и умело участвует в атаке.
Для меня он один из главных претендентов на переход в топ-чемпионат, - приводит слова Биджиева Metaratings.
В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Полузащитник получил повреждение в матче Кубка России с "Динамо" - сообщалось, что Кривцов восстановится лишь к началу весенней части сезона.
Рыночная стоимость 24-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года.