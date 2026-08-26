Гендир "Динамо" Мх: мы хотим повторить достижение "Балтики" в прошлом сезоне

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об игре "Балтики".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, "Балтика" стала одним из лидеров РПЛ, и махачкалинское "Динамо" хочет повторить достижение калининградцев.

- "Балтика" стала одним из лидеров РПЛ. Команда не потеряла хватку с прошлого сезона. Она продолжает находиться в группе лидеров и доставлять проблемы соперникам.
Мы хотим повторить достижение "Балтики" в прошлом сезоне. Махачкалинское "Динамо" способно на это, - приводит слова Газизова Metaratings.

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика", только что вышедшая из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу, заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 встречах. Махачкалинское "Динамо" расположилось на 14 строчке и осталось в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Уралом".

После пяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на шестом месте в турнирной таблице российского чемпионата с семью набранными очками. Махачкалинцы занимают пятое место с девятью баллами в своем активе.

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