Ленини: весь мир видел - в матче с Аргентиной судья совершал ошибки против Кабо-Верде

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Гендир "Спартака" оценил результативность Угальде: просто где-то не шло
Два клуба РПЛ заинтересованы в подписании экс-футболиста "Зенита" Ахметова - источник
2
Генич объяснил, почему не верит в вылет "Локомотива" из РПЛ
4
Игрок "Крыльев Советов" хочет зарабатывать в "Локомотиве" 5 млн рублей в месяц - источник
10
"Краснодар" может подписать игрока "Крыльев" на замену Кривцову
Главные новости
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Ленини: весь мир видел - в матче с Аргентиной судья совершал ошибки против Кабо-Верде
Сегодня, 08:58
Полузащитник "Краснодара" и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о матче с Аргентиной на ЧМ-2026.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Ленини, главный арбитр той встречи ошибался в пользу сборной Аргентины.
- В нашу сторону было совершено много ошибок. Не один, не два и даже не три раза. Верю ли я, что Аргентине пытались помочь? Мне тяжело сказать.
Но весь мир видел: фиксировались фолы, которые не являлись нарушениями для них, но считались нарушениями для нас, - приводит слова Ленини
"СЭ"
.
Напомним, что сборная Кабо-Верде впервые в своей истории принимала участие в финальной стадии чемпионата мира - африканская команда вылетела на стадии 1/16 турнира, уступив в дополнительное время Аргентине со счетом 2:3.
Кевин Ленини вышел на поле в составе Кабо-Верде на чемпионате мира-2026 в четырех матчах и записал на свой счет один забитый мяч, поразив ворота Уругвая.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Кевин Ленини
Сборная Кабо-Верде
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1