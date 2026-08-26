Ленини: весь мир видел - в матче с Аргентиной судья совершал ошибки против Кабо-Верде

Полузащитник "Краснодара" и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о матче с Аргентиной на ЧМ-2026.

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Но весь мир видел: фиксировались фолы, которые не являлись нарушениями для них, но считались нарушениями для нас, - приводит слова Ленини "СЭ"

По словам Ленини, главный арбитр той встречи ошибался в пользу сборной Аргентины.- В нашу сторону было совершено много ошибок. Не один, не два и даже не три раза. Верю ли я, что Аргентине пытались помочь? Мне тяжело сказать.Напомним, что сборная Кабо-Верде впервые в своей истории принимала участие в финальной стадии чемпионата мира - африканская команда вылетела на стадии 1/16 турнира, уступив в дополнительное время Аргентине со счетом 2:3.Кевин Ленини вышел на поле в составе Кабо-Верде на чемпионате мира-2026 в четырех матчах и записал на свой счет один забитый мяч, поразив ворота Уругвая.