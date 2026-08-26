Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Факеле" новичок Сампайо - источник

Стали известны условия личного контракта Клэйтона Сампайо, перешедшего в воронежский "Факел".

Фото: ФК "Факел"

По информации источника, Клэйтон Сампайо будет получать от воронежского "Факела" 18 тысяч долларов в месяц. Напомним, что защитник перешел в стан воронежцев из "Интернасьоналя" на правах бесплатной аренды с необязательным правом выкупа.



За бразильский "Интернасьональ" Клэйтон Сампайо провел во всех турнирах 26 матчей и не отметился результативными действиями. Также он выступал за "АВС САД" и "Насьонал". Рыночная стоимость 26-летнего бразильского центрального защитника оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. На его счету 4 матча в составе национальной команды Бразилии до 17-ти лет.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.