Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
18:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
19:30
УфаНе начат

"Зенит" поздравил Вендела с днём рождения

"Зенит" поздравил полузащитника Маркуса Вендела с 29-летием.
Фото: ФК "Зенит"
"Дорогой Вендел! "Зенит" поздравляет Вас с праздником и желает новых футбольных успехов! Здоровья, счастья и как можно больше победных моментов в сине-бело-голубой футболке!" - написано в телеграмм-канале клуба.


Вендел выступает за "Зенит" с 2020-го года.

23 августа состоялся матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". Красно-белые на домашнем поле одержали победу над сине-бело-голубыми со счетом 2:0. Вендел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи из-за повреждения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится