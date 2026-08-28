"Зенит" поздравил Вендела с днём рождения

"Дорогой Вендел! "Зенит" поздравляет Вас с праздником и желает новых футбольных успехов! Здоровья, счастья и как можно больше победных моментов в сине-бело-голубой футболке!" - написано в телеграмм-канале клуба.
Вендел выступает за "Зенит" с 2020-го года.
23 августа состоялся матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". Красно-белые на домашнем поле одержали победу над сине-бело-голубыми со счетом 2:0. Вендел вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи из-за повреждения.