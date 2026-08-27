"Талалаев же не кричит, не бегает, как Станкович". Тарханов - о дисквалификации тренера "Балтики"

Талалаев — эмоциональный тренер, ярко себя ведет. Вспомните, как в "Спартаке" Станкович бегал и орал. Талалаев же не кричит, не бегает, но есть напряжение, какие-то эмоции. Когда он выбил мяч на трибуны, тогда был не прав. Надо себя сдерживать. Но грань он не переходит", - заявил Тарханов.
Вчера, 27 августа, Контрольно-дисциплинарний комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева по итогам матча пятого тура чемпионата России против казанского "Рубина" (1:1). Во время игры Талалаев позволил себе продемонстрировать оскорбительный жест.
Таким образом калининградцы сыграют с московскими "Родиной" и "Локомотивом", воронежским "Факелом", а также петербургским "Зенитом" без своего главного тренера.
Источник: "Совспорт"