"Талалаев же не кричит, не бегает, как Станкович". Тарханов - о дисквалификации тренера "Балтики"

Российский тренер Александр Тарханов высказался о наказании наставника "Балтики" Андрея Талалаева от КДК.

Фото: ФК "Зенит"

Талалаев — эмоциональный тренер, ярко себя ведет. Вспомните, как в "Спартаке" Станкович бегал и орал. Талалаев же не кричит, не бегает, но есть напряжение, какие-то эмоции. Когда он выбил мяч на трибуны, тогда был не прав. Надо себя сдерживать. Но грань он не переходит", - заявил Тарханов.