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"Талалаев же не кричит, не бегает, как Станкович". Тарханов - о дисквалификации тренера "Балтики"

Российский тренер Александр Тарханов высказался о наказании наставника "Балтики" Андрея Талалаева от КДК.
Фото: ФК "Зенит"
"Четыре матча — это много. Но все равно он будет руководить командой, общаться с помощниками, сидя на трибуне. Дисквалификация сильного влияния не имеет.

Талалаев — эмоциональный тренер, ярко себя ведет. Вспомните, как в "Спартаке" Станкович бегал и орал. Талалаев же не кричит, не бегает, но есть напряжение, какие-то эмоции. Когда он выбил мяч на трибуны, тогда был не прав. Надо себя сдерживать. Но грань он не переходит", - заявил Тарханов.

Вчера, 27 августа, Контрольно-дисциплинарний комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева по итогам матча пятого тура чемпионата России против казанского "Рубина" (1:1). Во время игры Талалаев позволил себе продемонстрировать оскорбительный жест.

Таким образом калининградцы сыграют с московскими "Родиной" и "Локомотивом", воронежским "Факелом", а также петербургским "Зенитом" без своего главного тренера.

Источник: "Совспорт"

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