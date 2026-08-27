По информации "Евро-Футбол.Ру", официальных предложений от бразильского клуба москвичи не получали. При этом позиция красно-белых по будущему футболиста остаётся неизменной. Даже если "Васко да Гама" обратится с предложением о трансфере, "Спартак" планирует ответить отказом.
После пяти туров нынешнего чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают второе место в таблице РПЛ, уступая на три балла лидирующему "Краснодару".
"Спартак" принял решение по будущему Солари - источник
"Спартак" не намерен расставаться с полузащитником Пабло Солари, несмотря на интерес к аргентинцу со стороны "Васко да Гама".
Фото: ФК "Спартак"