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"Спартак" принял решение по будущему Солари - источник

"Спартак" не намерен расставаться с полузащитником Пабло Солари, несмотря на интерес к аргентинцу со стороны "Васко да Гама".
Фото: ФК "Спартак"
По информации "Евро-Футбол.Ру", официальных предложений от бразильского клуба москвичи не получали. При этом позиция красно-белых по будущему футболиста остаётся неизменной. Даже если "Васко да Гама" обратится с предложением о трансфере, "Спартак" планирует ответить отказом.

После пяти туров нынешнего чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают второе место в таблице РПЛ, уступая на три балла лидирующему "Краснодару".

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