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Радимов высказался о поведении Талалаева

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с главным тренером "Балтики" Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"
"Поведение и жесты Андрея Талалаева? Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший…

Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ-клуба увидит такое [поведение] и скажет: "Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте", - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".

Напомним, ранее главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в матче 5-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1). Теперь специалист пропустит игры своей команды со столичными "Родиной" и "Локомотивом", а также с воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом".

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