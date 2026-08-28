Радимов высказался о поведении Талалаева

Фото: ФК "Балтика"

Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ-клуба увидит такое [поведение] и скажет: "Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте", - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".