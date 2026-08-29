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"КАМАЗ" одержал первую победу в сезоне в 9-м туре Первой лиги

"Ленинградец" проиграл дома "КАМАЗу" (0:1).
Фото: телеграм-канал Первой лиги
Гол защитника Романа Ткачука на 19-й минуте принес гостям победу.

Отметим, это первая победа команды из Набережных Челных в этом чемпионате. Ранее подопечные Антона Хазова потерпели 6 поражений и дважды сыграли вничью.

Первая лига

9 тур

Гол: Ткачук, 19.

"Ленинградец": Смирнов, Калугин, Исаев, Кудрявцев, Николаев, Родин, Емельянов, Морозов, Кенфак, Кулишев, Бачинский.

"КАМАЗ": Анисимов, Ткачук, Мануйлов, Аюкин, Суханов, Хубаев, Защепкин, Попов, Семёнов, Султонов, Воронин.

Предупреждения: Морозов, 41.

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