Ахметзянов: игроки "Спартака" раз девять попросили пенальти - смотрится, мягко говоря, не очень

- Сегодня каждое единоборство заканчивалось падением игроков "Спартака" с криком. После матча я подошёл к Карседо, сказал, что он большой молодец и поставил симпатичную игру. Но как игроки реагировали на судейские моменты…
Футболисты "Спартака" сегодня раз девять попросили пенальти. Со стороны это смотрится, мягко говоря, не очень, - цитирует Ахметзянова "Чемпионат".
Встреча "Спартака" с "Оренбургом" завершилась вничью - 1:1. По итогам шести туров красно-белые с 13 очками располагаются на второй строчке РПЛ. "Краснодар", набравший 18 баллов, находится на первом месте.