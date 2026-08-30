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Ахметзянов: игроки "Спартака" раз девять попросили пенальти - смотрится, мягко говоря, не очень

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал ничью со "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
Специалист остался доволен смелой игрой своей команды, но раскритиковал реакцию футболистов красно-белых на решения арбитра.

- Сегодня каждое единоборство заканчивалось падением игроков "Спартака" с криком. После матча я подошёл к Карседо, сказал, что он большой молодец и поставил симпатичную игру. Но как игроки реагировали на судейские моменты…

Футболисты "Спартака" сегодня раз девять попросили пенальти. Со стороны это смотрится, мягко говоря, не очень, - цитирует Ахметзянова "Чемпионат".

Встреча "Спартака" с "Оренбургом" завершилась вничью - 1:1. По итогам шести туров красно-белые с 13 очками располагаются на второй строчке РПЛ. "Краснодар", набравший 18 баллов, находится на первом месте.

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