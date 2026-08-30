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Губерниев назвал проблему "Спартака" после ничьей с "Оренбургом"

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартаку" необходимо сформировать психологию победителя, чтобы добиваться нужного результата в матчах с соперниками уровня "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, одного преимущества по созданным моментам для этого недостаточно.

- Конечно, "Оренбург" надо было обыгрывать. И команда, которая создаёт моменты, должна забивать. Но сейчас вопрос заключается в том, что у "Спартака" получается [играть].

И вот мы говорим про психологию победителя - ей же надо овладеть! Чтобы не было никаких сомнений, что ты не просто можешь, но ещё и хочешь. Вопрос заключается в этом. Как говорят иногда в спорте: надо хотеть выиграть, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Домашняя игра "Спартака" против "Оренбурга" принесла командам по одному очку - 1:1. Красно-белые после шести туров имеют 13 баллов и идут вторыми в РПЛ. 6 сентября москвичи сыграют на выезде с "Динамо".

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