Губерниев назвал проблему "Спартака" после ничьей с "Оренбургом"

- Конечно, "Оренбург" надо было обыгрывать. И команда, которая создаёт моменты, должна забивать. Но сейчас вопрос заключается в том, что у "Спартака" получается [играть].
И вот мы говорим про психологию победителя - ей же надо овладеть! Чтобы не было никаких сомнений, что ты не просто можешь, но ещё и хочешь. Вопрос заключается в этом. Как говорят иногда в спорте: надо хотеть выиграть, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Домашняя игра "Спартака" против "Оренбурга" принесла командам по одному очку - 1:1. Красно-белые после шести туров имеют 13 баллов и идут вторыми в РПЛ. 6 сентября москвичи сыграют на выезде с "Динамо".