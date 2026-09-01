В "Зените" высказались о будущем Мостового

— Андрея Мостового постоянно продают в другие клубы. Что его ждёт?
— Думаю, когда всё свершится, вы всё узнаете, - приводит слова Зырянова "Чемпионат".
— Думаю, когда всё свершится, вы всё узнаете, - приводит слова Зырянова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Андрей Мостовой в ближайшее время продлит контракт с петербургским "Зенитом" и после этого отправится в аренду в московский "Локомотив".
Андрей Мостовой выступает за сине-бело-голубых с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Локомотива-2".
Сообщалось, что в летнее трансферное окно полузащитник может покинуть "Зенит" - отмечалось, что в услугах футболиста заинтересованы московское "Динамо" и "Краснодар". Контракт 28-летнего игрока с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года.