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Футболист "Зенита" уйдет в аренду в "Локомотив" - "Чемпионат"

Стало известно будущее Андрея Мостового в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, полузащитник Андрей Мостовой продлит контракт с "Зенитом" и на правах аренды присоединится к московскому "Локомотиву". Зарплату игрока клубы поделят пополам на срок аренды, который составит один год.

Андрей Мостовой выступает за сине-бело-голубых с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Локомотива-2".

Сообщалось, что в летнее трансферное окно полузащитник может покинуть "Зенит" - отмечалось, что в услугах футболиста заинтересованы московское "Динамо" и "Краснодар". Контракт 28-летнего игрока с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "Чемпионат".

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