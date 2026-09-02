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Губерниев отреагировал на затянувшуюся серию "Локомотива" без побед

Комментатор Дмитрий Губерниев не видит положительных изменений в игре "Локомотива" на фоне затянувшейся серии без побед.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, у московской команды накопились не только футбольные, но и психологические проблемы.

- Важно, что не забили и не победили в основное время. Проиграли по пенальти. Ну что ж… Пике продолжается. И как из этого плоского штопора команда будет выходить - пока непонятно. Мне остается только терпения пожелать Галактионову и футболистам, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".

Во вторник "Локомотив" не сумел обыграть "Акрон" в Кубке России: основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти тольяттинцы победили 5:4. Железнодорожники не выигрывают уже девять матчей подряд во всех турнирах.

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