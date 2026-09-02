Губерниев отреагировал на затянувшуюся серию "Локомотива" без побед

- Важно, что не забили и не победили в основное время. Проиграли по пенальти. Ну что ж… Пике продолжается. И как из этого плоского штопора команда будет выходить - пока непонятно. Мне остается только терпения пожелать Галактионову и футболистам, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".
Во вторник "Локомотив" не сумел обыграть "Акрон" в Кубке России: основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти тольяттинцы победили 5:4. Железнодорожники не выигрывают уже девять матчей подряд во всех турнирах.