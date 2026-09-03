Караваев не считает "Спартак" главным конкурентом "Зенита"

"Конкурентов много - это вся шестёрка команд, которые каждый год навязывают борьбу за чемпионство. Да, у кого-то есть сейчас спад, проблемы с составом, но это временное явление.
Все клубы, которые борются за первую пятёрку, - это конкуренты в любом случае. "Краснодар" сейчас главный из них. Шесть побед из шести - это, конечно, топовое начало", - сказал Караваев "Чемпионату".
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в 6 матчах. Петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке с 12 баллами в своем активе.
В прошедшем сезоне сине-бело-голубые финишировали на первом месте в чемпионате, "быки" - на втором.