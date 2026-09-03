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Караваев не считает "Спартак" главным конкурентом "Зенита"

Футболист "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, какой клуб он считает главным конкурентом сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Вячеслав Караваев считает, что все команды, которые борются за топ-5, являются конкурентами петербургского клуба. Он отметил, что главным соперником "Зенита" в данный момент является "Краснодар".

"Конкурентов много - это вся шестёрка команд, которые каждый год навязывают борьбу за чемпионство. Да, у кого-то есть сейчас спад, проблемы с составом, но это временное явление.

Все клубы, которые борются за первую пятёрку, - это конкуренты в любом случае. "Краснодар" сейчас главный из них. Шесть побед из шести - это, конечно, топовое начало", - сказал Караваев "Чемпионату".

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в 6 матчах. Петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке с 12 баллами в своем активе.

В прошедшем сезоне сине-бело-голубые финишировали на первом месте в чемпионате, "быки" - на втором.

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