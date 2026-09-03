В Telegram-канале "Спорт-Экспресс" появилось фото, на котором виден один из экранов на "РЖД Арене". На табло написано "С возвращением! Андрей Мостовой", справа от текста изображен Андрей Мостовой в форме "Локомотива".
Андрей Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с лета 2019 года. Всего за клуб нападающий провел 209 матчей, забил 42 гола и отдал 23 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего россиянина по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист перешел в московский "Локомотив" на правах аренды на один сезон.
"С возвращением!" На "РЖД Арене" готовят представление Мостового (фото)
На стадионе "Локомотива" готовят представление подписания Андрея Мостового из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"