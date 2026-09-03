По информации источника, главный тренер и руководство "Спартака" заинтересованы в трансфере полузащитника. Красно-белые готовы удовлетворить финансовые запросы футболиста, цену за него они считают приемлемой. Отмечается, что "Краснодар" также готов обсуждать с игроком переход.
Александр Головин выступает в составе "Монако" с лета 2018 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро. Соглашение игрока с французским клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" заинтересован в подписании Головина. В "Монако" готовы расстаться с россиянином.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Два топ-клуба РПЛ могут перехватить Головина у "Зенита" - источник
Два российских топ-клуба заинтересованы в подписании Александра Головина из "Монако". Они могут вступить в трансферную гонку с "Зенитом".
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