Ташуев: важно, что Соболев уверенно себя чувствует, несмотря на все разговоры

- Ну, Кубок - есть Кубок. Саша в очередной раз доказал, что способен оказаться в нужное время в нужном месте. Важно, что уверенно себя чувствует, несмотря на все разговоры.
Рад за Сашу Ерохина, которого брал в "Краснодар" когда-то. Были определенные сомнения, но забил киевскому "Динамо" за "Шериф" в Лиге чемпионов, и они отпали. Пусть в Краснодаре не все получилось, но для него это был первый шаг в российской карьере. Сегодня, в 36, уже надо просто ждать такого шанса, никуда не дергаться. Хорошая зарплата, пусть капает.
Еще один момент, что сыграли молодые, притом трое сразу. Это хороший момент для Семака перед лицом тех, кто постоянно хает "Зенит" за отсутствие своих воспитанников. Мусаев провел все 90 минут, и был хорош.
Перед игрой с ЦСКА на первенство такая победа особенно необходима, в плане определения стартового состава тоже. Думаю, Семак разберется, кого ставить в субботу. И наверняка это будет Соболев, а не Аугусто.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info