По информации "Чемпионата", Андрей Мостовой продолжит свою карьеру в "Локомотиве" на правах аренды. Ранее сообщалось, что клубы поделят зарплату футболиста пополам, срок аренды составит 1 год.
Мостовой выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер суммарно провел 80 минут в трех встречах. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года.
Игрок находился в системе московского "Локомотива" с 2012 по 2016 год.
Мостовой перешел из "Зенита" в "Локомотив" - "Чемпионат"
Фото: ФК "Зенит"