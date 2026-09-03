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Мостовой перешел из "Зенита" в "Локомотив" - "Чемпионат"

Переход Андрея Мостового из петербургского "Зенита" в московский "Локомотив" завершен.
Фото: ФК "Зенит"
По информации "Чемпионата", Андрей Мостовой продолжит свою карьеру в "Локомотиве" на правах аренды. Ранее сообщалось, что клубы поделят зарплату футболиста пополам, срок аренды составит 1 год.

Мостовой выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер суммарно провел 80 минут в трех встречах. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года.

Игрок находился в системе московского "Локомотива" с 2012 по 2016 год.

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