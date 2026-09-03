"Динамо" - "Ахмат": стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Ахмата" на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Сегодня, 3-го сентября, состоится матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент бело-голубые располагаются на третьей строчке в группе В, набрав 3 очка в двух встречах. "Ахмат" находится на втором месте с 4 баллами в своем активе.