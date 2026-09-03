Экс-игрок "МЮ" ответил, смог бы Головин показать себя в АПЛ

"Конечно, Головин потянул бы АПЛ. Ему самому было бы интересно поиграть в английском чемпионате. "Лидс" - хорошая команда с историей. В этом сезоне будет бороться за топ-6, чтобы попасть в Лигу Европы. Головин не затерялся бы в этой лиге, 100%", - сказал Канчельскис "Чемпионату".
Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. С июля 2018 года полузащитник выступает за "Монако" из Лиги 1. На его счету 208 матчей, 36 голов и 39 голевых передач во французском чемпионате.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Лидс" и "Астон Вилла" были заинтересованы в трансфере футболиста этим летом.