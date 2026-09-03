Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
19:30
АхматНе начат

Гришин назвал самый подходящий чемпионат для Головина

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, в какой чемпионат стоило перейти Александру Головину вместо французского.
Фото: ФК "Монако"
Александр Гришин считает, что футболист мог бы максимально проявить себя в испанском чемпионате.

"Головин не заиграл бы в АПЛ. Зная его качества, эта лига не для Александра. Самый объективный чемпионат для него - Испания. Головин технически оснащён и имеет неплохую скорость мышления. Перейдя в "Монако", он немного потерял. Надо было уезжать в хороший клуб Испании", - сказал Гришин "Чемпионату".

Французское "Монако" оформило трансфер Александра Головина из московского ЦСКА летом 2018 года. На счету хавбека 208 матчей, 36 голов и 39 результативных передач в Лиге 1. Трансферная стоимость 30-летнего россиянина по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы из Англии и России заинтересованы в футболисте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится