Гришин назвал самый подходящий чемпионат для Головина

"Головин не заиграл бы в АПЛ. Зная его качества, эта лига не для Александра. Самый объективный чемпионат для него - Испания. Головин технически оснащён и имеет неплохую скорость мышления. Перейдя в "Монако", он немного потерял. Надо было уезжать в хороший клуб Испании", - сказал Гришин "Чемпионату".
Французское "Монако" оформило трансфер Александра Головина из московского ЦСКА летом 2018 года. На счету хавбека 208 матчей, 36 голов и 39 результативных передач в Лиге 1. Трансферная стоимость 30-летнего россиянина по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы из Англии и России заинтересованы в футболисте.