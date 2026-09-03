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Шварц - о победе над "Ахматом": отличная игра, очень хороший результат

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц оценил выступление команды после победы над "Ахматом" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
Бело-голубые забили три безответных мяча.

- Отличная игра, очень хороший результат. Первые 25 минут были очень хорошими, мы контролировали игру, далее чуть потеряли мяч, допускали ошибки. Хорошо, что забили в раздевалку незадолго до свистка на перерыв. Оба нападающих забили - это тоже не может не радовать. Теперь всё внимание и концентрация на воскресной встрече со "Спартаком", - цитирует Шварца "Матч ТВ".

Победа над "Ахматом" позволила "Динамо" набрать шесть очков. После трёх матчей москвичи занимают второе место в группе B Кубка России.

Теперь бело-голубые переключаются на чемпионат страны - 6 сентября "Динамо" примет "Спартак".

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