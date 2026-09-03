Шварц - о победе над "Ахматом": отличная игра, очень хороший результат

- Отличная игра, очень хороший результат. Первые 25 минут были очень хорошими, мы контролировали игру, далее чуть потеряли мяч, допускали ошибки. Хорошо, что забили в раздевалку незадолго до свистка на перерыв. Оба нападающих забили - это тоже не может не радовать. Теперь всё внимание и концентрация на воскресной встрече со "Спартаком", - цитирует Шварца "Матч ТВ".
Победа над "Ахматом" позволила "Динамо" набрать шесть очков. После трёх матчей москвичи занимают второе место в группе B Кубка России.
Теперь бело-голубые переключаются на чемпионат страны - 6 сентября "Динамо" примет "Спартак".