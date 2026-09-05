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Семак прокомментировал поражение "Зенита" от ЦСКА

Сергей Семак остался в целом доволен качеством футбола "Зенита" в матче с ЦСКА, несмотря на поражение.
Фото: ФК "Зенит"
Главный тренер петербуржцев считает, что его команда создала достаточно возможностей для другого результата.

- Неплохая игра с нашей стороны. Первый тайм хороший, в концовке где-то уже стали рисковать. Появилось пространство за спиной. Нужно было забивать больше и побеждать. Сегодня провели неплохой матч, - цитирует наставника "Матч ТВ".

На своём поле "Зенит" уступил армейцам со счётом 1:2 и потерпел третье поражение в нынешнем чемпионате. После семи туров петербуржцы с 12 очками занимают четвёртое место. ЦСКА набрал 15 баллов и располагается на второй строчке.

Следующий матч команда Семака проведёт 12 сентября против "Локомотива".

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