Семак прокомментировал поражение "Зенита" от ЦСКА

- Неплохая игра с нашей стороны. Первый тайм хороший, в концовке где-то уже стали рисковать. Появилось пространство за спиной. Нужно было забивать больше и побеждать. Сегодня провели неплохой матч, - цитирует наставника "Матч ТВ".
На своём поле "Зенит" уступил армейцам со счётом 1:2 и потерпел третье поражение в нынешнем чемпионате. После семи туров петербуржцы с 12 очками занимают четвёртое место. ЦСКА набрал 15 баллов и располагается на второй строчке.
Следующий матч команда Семака проведёт 12 сентября против "Локомотива".