Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
2 - 2 2 2
КраснодарЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
ФакелЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Челябинск
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
Ленинградец
3 - 2 3 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Волга Ул
3 - 0 3 0
Арсенал ТулаЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
РоторЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен

Обляков высказался о победе над "Зенитом"

Иван Обляков прокомментировал победу ЦСКА над "Зенитом" в седьмом туре чемпионата России.
Фото: РПЛ
Полузащитник армейцев, оформивший дубль, отметил выполнение командой тренерских установок и самоотдачу футболистов.

- Непростой матч. Вообще не вспомню, чтобы в Санкт-Петербурге были простые матчи. Здесь всегда тяжело играть. Но у нас очень хорошо это получается в последнее время. Здорово сыграли, выполняли все установки и бились на все 100%, - приводит слова Облякова "Матч ТВ".

ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге со счётом 2:1, а Обляков забил оба мяча гостей и был признан лучшим игроком встречи.

Победа позволила армейцам набрать 15 очков и подняться на второе место в РПЛ. Следующую игру команда проведёт 12 сентября дома против "Рубина".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится