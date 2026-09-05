Обляков высказался о победе над "Зенитом"

- Непростой матч. Вообще не вспомню, чтобы в Санкт-Петербурге были простые матчи. Здесь всегда тяжело играть. Но у нас очень хорошо это получается в последнее время. Здорово сыграли, выполняли все установки и бились на все 100%, - приводит слова Облякова "Матч ТВ".
ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге со счётом 2:1, а Обляков забил оба мяча гостей и был признан лучшим игроком встречи.
Победа позволила армейцам набрать 15 очков и подняться на второе место в РПЛ. Следующую игру команда проведёт 12 сентября дома против "Рубина".