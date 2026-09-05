Червиченко: замена Семака на Тимощука решила бы все проблемы "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

- Я свое мнение не меняю: Семак пересидел здесь на посту главного тренера. "Зениту" надо его менять. Нужна некая встряска. Мне кажется, замена Семака на Тимощука решила бы все проблемы "Зенита".