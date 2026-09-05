Червиченко: замена Семака на Тимощука решила бы все проблемы "Зенита"

- У "Зенита" несколько поражений в начале чемпионата. Не ждет ли Семака отставка?
- Я свое мнение не меняю: Семак пересидел здесь на посту главного тренера. "Зениту" надо его менять. Нужна некая встряска. Мне кажется, замена Семака на Тимощука решила бы все проблемы "Зенита".
Решение на поверхности. Тимощук справится точно не хуже, чем Семак. Но Семак может пойти в другой клуб, как это делают все великие тренеры, и в другом клубе опровергнуть все наши домыслы, что у него такой результат мог получиться только с "Зенитом". То есть выиграть чемпионство с какой-нибудь другой командой.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info