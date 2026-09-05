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Червиченко: замена Семака на Тимощука решила бы все проблемы "Зенита"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу ЦСКА над "Зенитом" в седьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Матч очень хороший получился. Надо отдать должное "Зениту", он сегодня очень хотел выиграть, двигался и какие-то моменты был лучше соперника, но не залетал мяч. То, что в концовке Соболев забил, было немного удивительно. А дальше, то что мне резануло глаз - с каким усердием они себе выпрашивали победный пенальти. Ну и, если в первый раз армейцы их простили, когда обязаны были забивать, то то, что произошло в самом конце матча, это удивительно и поразительно. Молодцы армейцы. Не ожидал, что они смогут вытащить этот матч до победного результата.

- У "Зенита" несколько поражений в начале чемпионата. Не ждет ли Семака отставка?

- Я свое мнение не меняю: Семак пересидел здесь на посту главного тренера. "Зениту" надо его менять. Нужна некая встряска. Мне кажется, замена Семака на Тимощука решила бы все проблемы "Зенита".

Решение на поверхности. Тимощук справится точно не хуже, чем Семак. Но Семак может пойти в другой клуб, как это делают все великие тренеры, и в другом клубе опровергнуть все наши домыслы, что у него такой результат мог получиться только с "Зенитом". То есть выиграть чемпионство с какой-нибудь другой командой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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