Семак начал с потасовки, а закончил поражением: как ЦСКА перевернул главный матч тура

Главный матч тура начался со скандала
Уже на седьмой минуте футбол на несколько мгновений отошёл на второй план. Защитник армейцев оказался с мячом у боковой линии, Семак попытался забрать его, после чего между ними произошёл конфликт. Виктор толкнул тренера, к эпизоду моментально подключились футболисты и представители обеих скамеек.
В итоге жёлтые карточки получили и защитник ЦСКА, и Семак. Главный тренер «Зенита» при этом на несколько минут ушёл в подтрибунное помещение, что только добавило загадочности происходящему. Позже экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что наставник петербуржцев заслуживал удаления.
Самое любопытное в этой истории — дальнейшее развитие событий. Семак остался на скамейке, а «Зенит» продолжил доминировать. Только вот итог матча оказался совершенно не в пользу команды, которая большую часть первого тайма заставляла соперника обороняться.
«Зенит» мог решить всё ещё до перерыва
Первые минуты показали, почему петербуржцы считались фаворитом. Хозяева сразу забрали мяч и принялись методично расшатывать оборону ЦСКА. Уже на старте Андраде после подачи Глушенкова пробил головой и попал в перекладину. Затем в центре внимания оказался сам Глушенков. Максим постоянно смещался в полуфланг, получал мяч между линиями и заставлял армейцев перестраиваться.
ЦСКА при этом не собирался отвечать на территориальное преимущество «Зенита» открытым футболом. Игдисамов выбрал более осторожную модель с тремя центральными защитниками, отдал инициативу и рассчитывал на контратаки. План работал не идеально, но армейцы выдерживали. «Зенит» создавал момент за моментом. Глушенков снова угодил в перекладину после скидки Соболева. Сам Александр вскоре получил отличную возможность завершить комбинацию Карпукаса и Луиса Энрике, но пробил выше. По итогам первого тайма статистика выглядела почти издевательски: 11:0 по ударам и 23:2 по касаниям в чужой штрафной. Казалось, что гол хозяев — лишь вопрос времени.
Но ЦСКА получил совсем другой подарок.
Один эпизод перечеркнул всё давление
В компенсированное время первого тайма Соболев оказался в собственной штрафной и сыграл локтем против Абдулкадырова. Арбитр Андрей Прокопов после просмотра VAR назначил пенальти.
Обляков подошёл к мячу и не оставил Адамову шансов.
0:1.
ЦСКА забил тогда, когда практически не угрожал воротам соперника. «Зенит» же ушёл на перерыв проигрывающим после тайма, в котором почти полностью контролировал игру. Именно здесь матч начал превращаться из очередной победы фаворита в настоящую проверку характера.
Семак попытался встряхнуть команду
В перерыве тренер «Зенита» снял Мантуана и выпустил Волкова. Позже появились Дуглас Сантос, Педро и Фелипе Аугусто.
Петербуржцы продолжили владеть мячом, однако ЦСКА после перерыва оборонялся уже гораздо увереннее. Армейцы стали играть ещё ниже, перекрыли пространство перед своей штрафной и практически не позволяли хозяевам разгонять атаки через центр. Глушенков по-прежнему оставался одним из самых активных игроков «Зенита», но теперь ему приходилось искать решения в гораздо более плотной обстановке. ЦСКА при этом почти не стремился забрать инициативу. Гости терпеливо ждали момента, понимая, что при таком счёте один удачный выход вперёд может решить всё. У «Зенита» времени становилось всё меньше.
Соболев исправился — и подарил надежду
На 84-й минуте хозяева наконец добились своего. Дуглас Сантос и Луис Энрике разыграли атаку по левому флангу, последовала подача в штрафную, а Соболев выиграл верховую дуэль у Абдулкадырова.
1:1.
Для Александра это был особенно важный гол. Именно он стал автором эпизода, после которого ЦСКА получил пенальти. Теперь форвард исправился самым убедительным способом — забил сам. После этого казалось, что психологическое преимущество окончательно перешло к «Зениту». Хозяева продолжили идти вперёд, а ЦСКА был вынужден ещё глубже садиться к своим воротам. Но армейцы не рассыпались.
Две атаки — и два очка? Нет, три
Последние минуты превратились в обмен ударами. «Зенит» пошёл большими силами вперёд и тем самым оставил сопернику именно то, чего ЦСКА ждал весь матч, — свободное пространство. Сначала армейцы не воспользовались одним из моментов. Затем Глебов вновь ворвался вперёд, последовала атака через фланг, а после неудачного удара мяч оказался у Облякова. Полузащитник пробил первым касанием.
2:1.
И вот здесь возникает главный парадокс матча. ЦСКА, который в первом тайме практически не создавал моментов, в концовке дважды оказался в ситуации, когда мог решить судьбу встречи. Первый шанс не использовал, второй — превратил в победный гол. У «Зенита» оставалось время на спасение. Петербуржцы устроили настоящий навал, но Ерохин с нескольких метров не смог протолкнуть мяч в створ. На этом всё.
Что теперь делать Семаку?
Поражение особенно болезненно для «Зенита» не из-за того, что команда провела плохой матч. Наоборот — по целому ряду показателей петербуржцы выглядели сильнее. Но футбол не выдаёт очки за территориальное преимущество. Команда Семака не реализовала свои моменты, не смогла вскрыть низкий блок ЦСКА во втором тайме и в концовке слишком сильно раскрылась. В итоге армейцы наказали хозяев за то, что те сами дали им пространство. При этом вопросы возникают и к решениям Семака. Волков не стал фактором, способным изменить игру, а Ерохин появился на поле в концовке и запомнился скорее неиспользованным шансом. При этом Мусаев и Шилов остались вне игры. Можно спорить о каждом решении отдельно, но факт остаётся фактом: после семи туров у «Зенита» уже три поражения.
Игдисамов теперь точно не выглядит случайным тренером
Перед матчем у ЦСКА тоже хватало вопросов. Команда подошла к игре без поражений в чемпионате, но после ничьей с «Акроном» и кубкового поражения от «Ростова» давление на Игдисамова заметно выросло. Теперь всё выглядит иначе.
Армейцы приехали в Санкт-Петербург, выдержали стартовый штурм, пережили огромное территориальное преимущество соперника, не развалились после пропущенного гола и в самой концовке вырвали победу. Это не был матч, в котором ЦСКА играл первым номером. Но, возможно, именно в этом и заключалась задумка Игдисамова. Его команда не стала изображать то, чем не является, — спокойно отдала мяч, закрыла опасные зоны и дождалась своего времени. А затем дважды ударила туда, где «Зенит» оказался наиболее уязвим.
Вместо эпилога
В Санкт-Петербурге проиграл не только «Зенит». Проиграла идея, что тотальное преимущество автоматически должно превращаться в три очка. Семак оказался в центре внимания ещё до того, как его команда успела по-настоящему разогреться. Стычка с Жоао Виктором добавила матчу огня, а дальнейший сценарий словно продолжил этот эпизод: много нервов, много борьбы и крайне мало права на ошибку. «Зенит» забил после того, как долго давил, но не удержал даже ничью. ЦСКА же забрал три очка практически из ничего — за счёт терпения, характера и холодной головы в самые важные минуты.
Для Игдисамова это победа, которая способна снять часть вопросов. Для Семака — очередной повод задуматься, почему команда, контролирующая матч и создающая больше, снова уходит с поля проигравшей. И, пожалуй, главный вывод вечера именно такой: «Зенит» пока слишком часто заставляет соперников бояться, но сам ещё не научился бояться ошибок. А в матчах такого уровня за них платят особенно дорого.
Фото: официальный сайт ФК «Зенит»