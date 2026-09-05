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Соболев извинился перед болельщиками "Зенита"

Александр Соболев взял на себя часть ответственности за поражение "Зенита" от ЦСКА в седьмом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий петербуржцев признал свою вину в эпизоде с пенальти и извинился перед болельщиками за неудачный старт команды.

- К сожалению, начали сезон не совсем удачно, проиграли уже три игры, что непозволительно для "Зенита". Могу сказать, что немножко даже подвёл команду с этим пенальти. И в первом тайме кучу моментов не забил. И во втором были моменты. Поэтому я думаю, что стоит извиниться перед нашими болельщиками за не очень хорошее начало сезона. Но хорошо, что только сыграли семь игр и у нас ещё есть время всё исправить, - цитирует футболиста "Матч ТВ".

"Зенит" уступил со счётом 1:2, причём единственный мяч хозяев забил Соболев. После семи туров петербуржцы с 12 очками занимают четвёртое место, а ЦСКА набрал 15 баллов и идёт вторым.

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