Соболев извинился перед болельщиками "Зенита"

- К сожалению, начали сезон не совсем удачно, проиграли уже три игры, что непозволительно для "Зенита". Могу сказать, что немножко даже подвёл команду с этим пенальти. И в первом тайме кучу моментов не забил. И во втором были моменты. Поэтому я думаю, что стоит извиниться перед нашими болельщиками за не очень хорошее начало сезона. Но хорошо, что только сыграли семь игр и у нас ещё есть время всё исправить, - цитирует футболиста "Матч ТВ".
"Зенит" уступил со счётом 1:2, причём единственный мяч хозяев забил Соболев. После семи туров петербуржцы с 12 очками занимают четвёртое место, а ЦСКА набрал 15 баллов и идёт вторым.