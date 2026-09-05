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Мостовой: посмотрел бы я, как "Зенит" выигрывал семь чемпионств без иностранцев

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info высказался о результате матча "Зенит" - ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Игра была близка к ничейному результату - это было бы справедливым исходом. В первом тайме у "Зенита" было два шикарных момента, попадание в перекладину, а потом... Вот это необдуманное решение Соболева - идет борьба, мяч наверху и нет ничего опасного, но он идет локтем в лицо. Зачем это?

Во втором тайме "Зенит" давил-давил, смог забить - казалось, что в добавленное время сможет забить ещё или удержать счёт, но в итоге наткнулся на две контратаки. Глебов мог забивать, но вначале не попал по воротам, а потом на добивании сработал Обляков.

Бросается в глаза потеря Вендела и двух центральных защитников. Как я и говорил раньше - посмотрел бы я на "Зенит", если бы у них было не два россиянина и остальные иностранцы, а только два легионера. Как бы они тогда выигрывали свои семь чемпионств (смеется)?

Даниил Нахлесткин, Rusfootball.info

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