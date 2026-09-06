Галактионов отреагировал на первую победу "Локомотива" в сезоне

- Наиважнейшие очки, наиважнейшая победа, благодарность команде, ребятам за то, что были дисциплинированными, бились, пластались. Понимаем стиль соперника, как они играют, какой футбол пытаются навязывать сопернику.
Поэтому честь и хвала ребятам за то, что, во-первых, выдержали. Ребята большие красавцы, молодцы, что сегодня одержали победу, до конца верили в успех и держали игровую дисциплину, - заявил Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Решающим стал гол Андрея Мостового на 85-й минуте. Полузащитник отличился в дебютном матче за московский клуб и принёс ему победу - 1:0.
Для "Локомотива" этот успех стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. После семи туров железнодорожники набрали шесть очков и занимают 13-е место.