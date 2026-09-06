Галактионов отреагировал на первую победу "Локомотива" в сезоне

Фото: ФК "Локомотив"

Поэтому честь и хвала ребятам за то, что, во-первых, выдержали. Ребята большие красавцы, молодцы, что сегодня одержали победу, до конца верили в успех и держали игровую дисциплину, - заявил Галактионов в эфире "Матч ТВ".