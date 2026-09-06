"Жду такого от каждого". Евсеев похвалил Агаларова после матча с "Родиной"

Так должен каждый ждать и доказывать. Возможно, мне, возможно, кому-то еще. Буду только рад. И жду такого от каждого", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 6 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и московской "Родиной". Встреча проходила на "Анжи Арене" в Каспийске и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Нападающий Гамид Агаларов не попал в стартовый состав, но вышел на замену на 38-й минуте игры и уже на 51-й минуте отметился забитым мячом, выведя свою команду вперед.