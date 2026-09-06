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"Жду такого от каждого". Евсеев похвалил Агаларова после матча с "Родиной"

Главный тренер "Динамо" Мх Вадим Евсеев отметил игру форварда Гамида Агаларова в 7-м туре РПЛ против "Родины" (2:0).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Надо отметить Агаларова. Он терпит, ждет своего времени. Молодец.

Так должен каждый ждать и доказывать. Возможно, мне, возможно, кому-то еще. Буду только рад. И жду такого от каждого", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 6 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и московской "Родиной". Встреча проходила на "Анжи Арене" в Каспийске и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Нападающий Гамид Агаларов не попал в стартовый состав, но вышел на замену на 38-й минуте игры и уже на 51-й минуте отметился забитым мячом, выведя свою команду вперед.

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