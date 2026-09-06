В "Динамо" ответили, когда вернется в строй полузащитник Миранчук

"Надеемся, на следующей неделе. Смотрим день за днем, что называется, оцениваем ситуацию.
Возможно, он будет готов к игре с "Оренбургом", либо через неделю с "Ростовом", - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".
Атакующий ползущитник московского "Динамо" Антон Миранчук пропустил дерби против "Спартака" в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1).
В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 6 матчах чемпионата и отметился двумя забитыми голами. Также он провел две игры за бело-голубых в Кубке России, в которых получил одну желтую карточку.