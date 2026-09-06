"Провал Карседо". Генич раскритиковал "Спартак" после поражения от "Динамо" в дерби

"Это был худший матч "Спартака" с точки зрения противодействия сопернику. Даже "Краснодар" больше позволил. Мне кажется, провал Карседо по матч-менеджменту.
Давай будем откровенны. Это было очень плохое решение Карседо перед матчем [выход Парады], потому что если у тебя в лучшем матче с "Зенитом" пара Жедсон – Зобнин работает на флангах, то зачем это разрушать?" - сказал Генич.
Вчера, 7 сентября, состоялось московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена" и завершился поражением команды Хуана Карлоса Карседо со счетом 1:2. Красно-белые уступили во второй раз в нынешнем чемпионате.
По итогам тура динамовцы набрали 13 очков и обогнали "Спартак" в турнирной таблице РПЛ, переместившись на третью строчку.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"