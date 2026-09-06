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"Перестелю все поля за свой счет". Юран - о предстоящих выездах "Урала"

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался о качестве полей в Первой лиге.
Фото: ФК "Урал"
"В сентябре будет серия выездных матчей подряд, а поля будут не самого лучшего качества? Перестелю все поля за свой счет, и все будут хорошими. Только так сможем справиться.

Что по полям… то что имеем. Если доктор не позвонил с утра и ничего не случилось — слава богу. Если бы везде были такие поля, как у нас в Екатеринбурге или искусственные последнего поколения, но мы ничего не сделаем с этим", - сказал Юран.

Три ближайших тура Первой лиги подряд "Урал" проведет на выезде. Соперниками команды Сергея Юрана станут ярославский "Шинник", "Нефтехимик" из Нижнекамска и костромской "Спартак".

Вчера, 6 сентября, уральцы встречались на своем поле с "КАМАЗом" в рамках 10-го тура чемпионата страны. Игра проходила в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.

"Шмели" набрали 19 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

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