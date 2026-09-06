"Перестелю все поля за свой счет". Юран - о предстоящих выездах "Урала"

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался о качестве полей в Первой лиге.

Фото: ФК "Урал"

"В сентябре будет серия выездных матчей подряд, а поля будут не самого лучшего качества? Перестелю все поля за свой счет, и все будут хорошими. Только так сможем справиться.