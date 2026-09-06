"Мы прочитали соперника". Гладышев - о победе "Динамо" над "Спартаком"

"Спартак" не смог ничего сделать во втором тайме? Мы прочитали соперника. Мы знали, что они будут делать.
Они свалились на длинные передачи, и тут главное было подбирать мяч. Вся команда была "эмейзинг", - сказал Гладышев в эфире "Матч ТВ".
Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Спартаком" в матче 7-го тура чемпионата России. Дерби проходило на стадионе "ВТБ Арена" и завершилось со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились крайние нападающие Ярослав Гладышев и Артур Гомес.
Таким образом команда Сандро Шварца набрала 13 очков и поднялась на третью позицию в турнирной таблице РПЛ.