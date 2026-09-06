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Шалимов оценил дебют Мостового за "Локомотив"

Игорь Шалимов оценил дебют Андрея Мостового за "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
Российский тренер обратил внимание на большое желание полузащитника играть и отметил его мастерство в эпизоде с победным голом.

- Думаю, что Мостовой скучал по игре. В последнее время перед переходом он совсем мало играл. У него огромное желание вернуться в игру, и его сразу же после приезда в "Локомотив" поставили в состав. По его движению в матче было видно, что он соскучился. Мастерство он тоже показал, - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

Мостовой вышел в стартовом составе железнодорожников в первой же встрече после аренды из "Зенита". На 85-й минуте полузащитник забил единственный мяч в ворота "Балтики" и принёс москвичам победу - 1:0.

Для "Локомотива" этот успех стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. После семи туров команда набрала шесть очков и занимает 13-е место.

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